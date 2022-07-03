Son dakika haberi... MECİDİYEKÖY'DE SAÇ SAÇA KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi... MECİDİYEKÖY'DE SAÇ SAÇA KAVGA KAMERADA

03.07.2022 10:09
Son dakika haberi... MECİDİYEKÖY'DE SAÇ SAÇA KAVGA KAMERADA

Edinilen son dakika haberine göre ŞİŞLİ'de iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma saç saça kavgaya dönüştü.

ŞİŞLİ'de iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma saç saça kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kadının diğer kadının saçını çekerek yere yatırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde iki arkadaş gruba arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle aralarında kadınların da olduğu grup üyeleri, yolda kavgaya tutuştu. Bir kadın, başka bir kadın tarafından saçından çekilerek yere düşürüldü. Yanındaki kişi de kadına tekme attı. Araya girenlere rağmen saç saça kavga, araçların arasında devam etti. Kavga nedeniyle bir süre trafik durdu. Bu sırada çevrede bulunanlar kavgayı izlerken, bazıları da kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir taraf, otomobile bindirilerek yoluna devam edince kavga sona erdi.

Kavgayı çevredekiler cep telefonu kameraları ile görüntüledi. Görüntülerde, grup üyelerinin kavga etmesi ve araya girenlerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... MECİDİYEKÖY'DE SAÇ SAÇA KAVGA KAMERADA - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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