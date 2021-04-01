Son dakika haber... Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferler normale döndü - Son Dakika

Son dakika haber... Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferler normale döndü
01.04.2021 10:37
Edinilen son dakika haberine göre Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferler normale döndü M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında çıkan yangın nedeniyle duran seferler, arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.
Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattında seferler normale döndü
İSTANBUL - M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında çıkan yangın nedeniyle duran seferler, arızanın giderilmesinin ardından normale döndü.
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle metro istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro hattında seferler durdu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle durağında yoğunluk oluştu.
İETT tarafından güzergahta ek otobüs seferleri konuldu. Metro hattındaki arıza yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaların ardından seferler normale döndü.
Son Dakika Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü