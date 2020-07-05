Son dakika haberi... Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Turuncu-lacivertli ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

Pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Süper Lig'in 31. haftasında 7 Temmuz Salı günü Yukatel Denizlispor ile sahasında karşılaşacak Medipol Başakşehir , maçın hazırlıklarına başladı.

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