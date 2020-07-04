Son dakika haberi! Mehmet Akif'in torunlarından anlamlı çalışma
Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, başarılı oldukları kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de kendilerinden söz ettirmesini bilen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri doğaya gelişigüzel atılan pet şişeleri toplayarak hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hemde geridönüşüm ağına kazandırdıkları...
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, başarılı oldukları kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de kendilerinden söz ettirmesini bilen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri doğaya gelişigüzel atılan pet şişeleri toplayarak hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hemde geridönüşüm ağına kazandırdıkları pet şişelerden elde ettikleri gelirle okullarına katkı sağlıyorlar.
Geçtiğimiz yıl başlattıkları uygulama ile okulun bir çok eksikliklerini giderten Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, bu yıl Koronavirüs pandemisine yönelik aldıkları sıkı önlemler kapsamında sürdürdükleri çalışmalar kapsamında 350 kilogram pet şişenin doğaya atılmasının önüne geçti.
Okul öğretmeni Yurdaer Altınöz'ün öncülüğünde pandemiye rağmen bu alanda yeni bir rekor kırdıkları öğrenilen öğrenciler, doğaya zarar vermemek adına başlattıkları uygulamanın geri dönüşüm olarak ekonomiye kazandırılmasının herkese örnek olmasını dilediler. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 17:12 Kaynak: İHA
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