Son dakika haberi... Mehmet Özdilek: Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, cumartesi günü sahalarında oynayacakları Galatasaray maçının kolay olmayacağını belirterek, "Oyuncularımızın fiziksel, zihinsel, moral anlamdaki durumları çok iyi. Onlara güveniyoruz. Onlara güvenimizden geri adım atmadık, atmayacağız. Seyir zevkinin yüksek olduğu, mücadelenin yüksek olduğu bir müsabaka olacak. Amacımız kazanarak yolumuza devam etmek, bunun için çalışıyoruz" dedi.

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında cumartesi günü saat 19.00'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalışan futbolcuların morallerinin yüksek olduğu antrenmanlar neşe içinde geçiyor. Kalecilerin ayrı çalıştığı bugünkü idmanda sakatlığı süren Oltan Karakullukçu düz koşu yaptı.

Oltan, Kaan ve Ömer Şişmanoğlu'nun forma giyemeyeceği zorlu maçla ilgili değerlendirmede bulunan teknik direktör Mehmet Özdilek, "Milli takım arasından sonra geri dönüşümüz olmadı. Geçen hafta maç oynamadık. Rakibimizdeki oyuncuların Kovid-19 olmaları sebebiyle maçımız iptal oldu. Milli takım arası sonrası başlamak zordur takımlar için. Geçen hafta bu zorluğu birçok takımda gördüm. Biz de kendi aramızda oynayarak bu haftayı değerlendirdik" diye konuştu.Bu hafta ligin önemli ve büyük takımlarından biri olan Galatasaray'a karşı oynayacaklarını belirten Özdilek, şunları söyledi: "Onlar da sıkıntılı bir süreçteler. Dolayısıyla bu hafta bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Geride kalan 4 haftalık periyotta saha içi oyun anlayışımız, iştahımız, coşkumuzu üstüne koyarak devam ettirmek istiyoruz. İki takım için de kolay bir maç değil. Ufak tefek eksiklerimiz var. Kaan, Oltan, Ömer bu hafta olmayacaklar. Donald'ın ufak bir problemi var, maç gününe kadar ona bakacağız. Var olan oyuncularla bu maça hazırız. Hedefimize yavaş yavaş yürüyeceğiz, asla geri adım atmayacağız. Bu mücadelenin içinde güçlü bir Erzurumspor olarak ligin başından sonuna kadar olması için mücadele edeceğiz. Oyuncularımızın fiziksel, zihinsel ve moral anlamdaki durumları çok iyi. Onlara güveniyoruz. Onlara güvenimizden geri adım atmadık, atmayacağız. Futbol seyir zevkinin yüksek olduğu, mücadelenin yüksek olduğu bir müsabaka olacak. Amacımız kazanarak yolumuza devam etmek, bunun için çalışıyoruz.""HERKESİN SAĞLIĞINA DİKKAT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Son zamanlarda yeşil sahalarda artan koronavirüs vakalarıyla ilgili de yorumda bulunan Özdilek, kulübe giriş çıkışları kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi. Evlerine giden oyuncuların dışarıdakilerle temaslarının bu hastalığı belli bir seviyenin üstünde tuttuğuna dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Belli periyodik aralıklarla oyuncularla görüşüyoruz. Bu olayın ciddiyetinin kendileri de farkında. Bu süreci ilk başlarda ciddi anlamda yaşayan takımlardan biriyiz. Ama biz yine tedbirlerimizi en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Türkiye liglerinde birçok takımda oyuncu, hoca bu mücadeleyle karşı karşıya kalıyor, hepsine acil şifalar diliyorum. Bu hafta Ankaragücü-Hatay, geçen hafta bizim maçımız ertelendi. Çok sıkışık bir periyot var. Ertelenen maçları ne zaman oynayacağız belli değil. Ama insan salığı her şeyin önünde. İnsanın olduğu yerde beklememiz gerekiyorsa bekleriz. Bugün rakiplerimiz, yarın biz aynı şeyle karşılaşabiliriz. 28 kişilik kadroda herkesin sağlığına dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu zamana kadar doğru gittik, inşallah bundan sonra da doğru gideriz" dedi.