Son dakika haberi | Mehmet Özdilek: "Puan tablosunda kaybettiğimiz noktaya geri geleceğiz" - Son Dakika

Son dakika haberi | Mehmet Özdilek: "Puan tablosunda kaybettiğimiz noktaya geri geleceğiz"

Son dakika haberlerine göre - Mehmet Özdilek: "Puan tablosunda kaybettiğimiz noktaya geri geleceğiz" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "Giresunspor maçından galibiyetle dönmek çok önemli bir yol haritası gibi görünüyor" BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Giresunspor maçından galip ayrılarak...

- Mehmet Özdilek: "Puan tablosunda kaybettiğimiz noktaya geri geleceğiz"

Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:

"Giresunspor maçından galibiyetle dönmek çok önemli bir yol haritası gibi görünüyor"

ERZURUM - BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Giresunspor maçından galip ayrılarak puan sıralamasında kaybettikleri noktaya geri gelmek istediklerini söyledi. Özdilek ayrıca takımın birlik ve beraberliğinin iyi olduğunu ve bütün futbolcuların şampiyonluk için çalıştığını ifade etti.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasman da Giresunspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor bu maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde sürdürdü.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdilek, Giresunspor maçını kazanarak puan tablosunda kaybettikleri noktaya tekrar geri gelmek istediklerini belirterek, "Ligin boyu çok kısaldı önümüzde 3 tane müsabaka var. Elimizde puansal bir avantaj vardı, bunu Adana Demirspor'a devrettik. Ama fikstüre baktığımız zaman birinci ile yedinci arasında 2-3 puanlık farklar var. Dolayısıyla 3 haftalık fikstürde 6 takımında ilk iki iddiası devam edeceği aşikar olduğunu söyleyebiliriz. Beklenmedik bir mağlubiyet aldık ama içimizde analizleri yaptık. Nerede doğru, nerede yanlış yaptık bunları analiz ettik. Bu tür mağlubiyetlerden sonra çok fazla beklemeden maç yapmak aslında bir avantaj diyebiliriz. Düşüncemiz Giresunspor maçını kazanmak. Maç kaybedebiliriz ama bizim potansiyelimiz var. Bu durumlarda sakin kalabilmek çok önemli. Şu anda ihtiyacımız olan birlik ve beraberliği takımda görebiliyoruz. Pazar günü tekrar kaybettiğimiz noktaya geri geleceğimizi düşünüyorum. Oynanacak maçlara bakılırsa biz işimizi doğru yaparsak yine bir iki içerisinde yer alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Özdilek: "Kadroda mutlaka farklılıklar olacak"

Teknik Direktör Özdilek, Giresunspor maçının kadrosunda Adana Demirspor maçına göre farklılıklar olacağını kaydederek, "Giresunspor maçından galibiyetle dönmek çok önemli bir yol haritası gibi görünüyor. Bunu yapabilecek gücümüz var. Bugün güçlü olan yanlarımızı çalışarak pazar gününe hem fiziksel hem de kazanma odaklı bir Erzurumspor olacak sahada diyebiliriz. Kadroda mutlaka farklılıklar olacak. Büyük maçları büyük oyuncular kazanır. Bir takımda 7-8 oyuncu iyi oynuyorsa o maçı mutlaka kazanırsınız. Biz Adana Demirspor maçında bu 7-8 iyi oynayan oyuncuyu bulamadık. Aslında daha da düşüktü iyi oynayan oyuncularımız" şeklinde konuştu.

Osman Çelik: "Bir reaksiyon vermemiz gerekiyor"

BB Erzurumsporlu Osman Çelik ise Adana Demirspor maçı sonrası şampiyon olmak için bir reaksiyon vermeleri gerektiğini ifade ederek, "Camia olarak üzgün bir hafta geçiriyoruz. Ama Adana Demirspor maçı geride kaldı. Galip gelseydik neleri kazanacağımızı iyi biliyorduk. Maçtan önce galibiyeti çok istemiştik. Buradan bir reaksiyon vermemiz gerekiyor çünkü bu şehir hiçbir zaman pes eden bırakan bir şehir değil. Yaşadıkları şampiyonluklarda hep zor olmuş bir şehir hep son anlarda olmuş. Bu şehrin kaderimi desem bilmiyorum. Biz Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarmak için her şeyi yapacağız" açıklamalarında bulundu.

İbrahim Akdağ: "Final maçını kaybettik ama şampiyonluğu daha kaybetmedik"

Mavi-beyazlı takımın kaptanlarından birisi olan İbrahim Akdağ da şampiyonluğu kaybetmediklerini vurgulayarak, "Adana Demirspor maçından sonra çok üzüldük yendiğimiz zaman neler olabileceğini herkes gibi bizde biliyorduk. Bir final maçını kaybettik ama şampiyonluğu daha kaybetmedik. Skoru elde ettikten sonra bizi çok olumsuz etkiledi. Sanki basiretimiz bağlandı. 3 puan kaybettik. Bu zamana kadar Adana Demirspor hep bizi kovaladı. Şimdi biz onları kovalayacağız. Bizim yaşadığımız durumu onlar yaşayacak. İnşallah hedefimiz 62 puan, eğer bu puan bizi şampiyon yapmazsa Play-Off'dan şampiyon olacağız. Hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Bazen çok istemek hata yaptırıyor. Biz geçtiğimiz maç devre arasına girdiğimiz zaman son 45 dakikanın bizi şampiyon yapacağını hissettik ama maç öyle olmadı. Şimdi önümüzde Giresunspor maçı var oradan istediğimizi alıp şampiyon olacağız" dedi.

Jugurtha Hamroun: "3 maçta her şey olabilir"

Adana Demirspor maçında takımın tek golünü kaydeden Cezayirli futbolcu Hamroun, son 3 maçta her şeyin olabileceğini belirterek, "Önümüzde daha 3 maç var. Bu maçlardan alınacak 9 puan var. Bu 3 maçta her şey olabilir. Biz bu maçları kazanıp rakiplerimizin yanlış adım atmasını bekleyeceğiz. Eğer bu 3 maçta şampiyon olamazsak Play-Off var. Tabii oraya kalmadan şampiyon olmak istiyoruz. Biz son 3 maçta başaracağız" şeklinde konuştu.

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 19:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Mehmet Özdilek: 'Puan tablosunda kaybettiğimiz noktaya geri geleceğiz' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:46 Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı 17:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı 17:18 Şeyma'yı öldüren babası hakim karşısına çıktı: Müstehcen sitelere girdiğimde kızıma ait fotoğraflar, videolar gördüm 16:50 Seyir halindeki aracın direksiyonunu bırakıp kapıdan sarkan sürücüye ceza yağdı 16:20 ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak 16:05 Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti 15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor 15:07 Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 10:37 Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 08:40 Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
00:37
Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belli oldu
00:00
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'den açıklama: Ben sabrediyorum, lütfen siz de sabredin
23:51
"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyerek insanlara kanını içiren sanık, hakim karşısında çark etti
21:53
Metropoll Araştırma Şirketi, erken seçim anketinin sonuçlarını yayınladı! Oy oranları dikkat çekti
21:50
Bodrum'da kanlı infaz! 2 kişi uykularında silahla vurularak öldürüldü
21:07
250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
20:58
Dünyaca ünlü model Claudia Romani, ABD'nin kurtuluşunu bayraklı bikinisiyle kutladı
20:47
TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
20:24
Rus milyarder Bodrum'da sahili kapatarak çalışanlara 7 bin 500 lira bahşiş bıraktı
18:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 01:45:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Mehmet Özdilek: "Puan tablosunda kaybettiğimiz noktaya geri geleceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]