Son dakika haberi | Mehmet Özhaseki'den "Yunanistan" açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Mehmet Özhaseki'den "Yunanistan" açıklaması

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yunanistan ile yaşanan krize ilişkin, "Haritaya bakan orta zekalı veya gerizekalı adam bile oradaki haklarımızı çok iyi görebilecekken niye AB ülkeleri halen Türkiye karşısında mücadele ediyorlar" dedi.

Son dakika haberi | Mehmet Özhaseki'den

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Yunanistan ile yaşanan krize ilişkin, "Haritaya bakan orta zekalı veya gerizekalı adam bile oradaki haklarımızı çok iyi görebilecekken niye AB ülkeleri halen Türkiye karşısında mücadele ediyorlar" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Şeker'in 66. Pancar Alım Kampanyası'nın açılış programına katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Bin bir türlü güzelliği içerisinde yaşıyor. Ancak her güzelin kaderinde bir takım zorluklar olduğu gibi bu Anadolu coğrafyası güzelinin de kaderinde bir takım zorluklar var. Yerin altında depremsellik var, yerin üstünde de bin bir türlü zorluk her gün karşımıza çıkıp geliyor. Şu coğrafi konumundan dolayı bile ne tür zorluklar çektiğimizi biliyorsunuz. Ecdadımız bile buraya geldiğinde çevresindeki komşularıyla iyi ilişkisini korumak istemesine rağmen ne yazık ki yüzyıllar boyunca gerek kuzeyindeki Rusya ile gerek doğusundaki İran ile gerek batısındaki Kafkaslardaki ülkeler ile ve güneyindeki ülkeler ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bugün açık bir harp olmamasına rağmen içten içe alev alev adeta bu mücadelenin devam ettiğini görmekteyiz. Bir taraftan tarihte üstlendiğimiz misyondan dolayı zorluklarımız var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gönül coğrafyasının lideri olduğunu kaydeden Özhaseki, "Biz gönül coğrafyamızın lideriyiz. Yüzyıllarca Türk alemine ve İslam alemine liderlik yaptık. Allah hamd olsun ecdadımız ve büyüklerimiz İlay-ı Kelimetullah adına dimdik durdular ve dünyaya karşı İslamın ve Türklüğün izzetini yerin altına düşürmediler. Bunu bilenler şimdi bu misyonumuzdan dolayı da üstümüze gelmeye devam ediyorlar. Bir taraftan da inançlarımızdan dolayı zorluk çekiyoruz. Siz Türkiye'nin Avrupa Birliğine girememesinin nedenini bir takım kriterleri yerine getirmemesinden dolayı mı zannediyorsunuz. Birçok kriteri yerine getiremeyen onlarca ülke girerken biz niye hala kapıdayız. Akdeniz'de şimdi bir mücadele var. Yunanistan çok mu haklı. Haritaya bakan orta zekalı veya geri zekalı adam bile oradaki haklarımızı çok iyi görebilecekken niye AB ülkeleri halen Türkiye karşısında mücadele ediyorlar. İçinde bizim inancımıza olan bir karşıtlığın olmadığını görmüyor muyuz? Elbette bunları da görüyoruz. Dört bir tarafta Allah'a hamd olsun mücadeleye de devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Mehmet Özhaseki, Yunanistan, Türkiye, Bakan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi | Mehmet Özhaseki'den 'Yunanistan' açıklaması - Son Dakika


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