Son dakika haberleri... Mehmetçiğin dikkati sayesinde, teröristlerin saldırı için kullandığı maket uçak düşürüldü - Son Dakika

Irak kuzeyinde başlatılan Pençe Şimşek operasyonunun icra edildiği Metina'da, sığınak, barınak ve mağaralardan çıkma cesareti gösteremeyen teröristlerin saldırı amacıyla kullandığı maket uçak, makineli tüfeklerle ateş altına alınarak amacına ulaşamadan düşürüldü. Mehmetçiklerin dikkati sayesinde terör örgütü PKK'nın bir saldırısı daha önlendi.

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