Son dakika haberi... Mehmetçiğin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine cezalandırma atışları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Mehmetçiğin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine cezalandırma atışları sürüyor

13.05.2022 17:02

Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısının ardından yapılan cezalandırma atışları sonucunda 52 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlere ait sığınak, barınak ve mevzilerin bulunduğu 60'a yakın hedefin...

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin Karkamış ilçesi ve Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısının ardından yapılan cezalandırma atışları sonucunda 52 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlere ait sığınak, barınak ve mevzilerin bulunduğu 60'a yakın hedefin tahrip edildiğini açıkladı.

Terör örgütünün bir askeri şehit ettiği, üç asker ile bir kadını yaraladığı Karkamış merkezi ile hudut karakoluna yönelik saldırısının ardından Mehmetçiğin başlattığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü ilk olarak Karkamış ilçesine havan saldırısı gerçekleştirdi. Sivil halka yönelik bu saldırının sonrasında teröristler Köprübatı Hudut Karakolu'nu uzaktan hedef aldı.

Söz konusu saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru müdafaa kapsamında hemen cezalandırma atışları gerçekleştirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ateş destek vasıtaları Fırat'ın doğusundaki ve batısındaki teröristlere ait hedefleri yoğun ateş altına aldı.

SİHA'ların yanı sıra Fırtına obüslerinin de yer aldığı ateş destek vasıtalarının teröristlere ait sığınak ve barınakları hedef aldığı atışların sonunda toplam 52 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait sığınak, barınak ve mevzilerin bulunduğu 60'a yakın hedef tahrip edildi. Terör hedeflerine yönelik atışların devam ettiği belirtildi.

Yeni görüntüler paylaşıldı

Öte yandan Bakanlık kaynakları, özellikle Pençe Kilit Operasyonu'nun ardından terör örgütünde çöküş sürecinin hızlandığına dikkati çekti. İstihbarat raporları, ifadeler ve telsiz konuşmalarından da bu durumun gün yüzüne çıktığını belirten kaynaklar, daha önce olduğu gibi her saldırının hesabının misliyle sorulacağını bildirdi. Şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını belirten kaynaklar, terörle mücadelenin taarruzi bir anlayışla devam edeceğini kaydetti.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, terör hedeflerinin vurulduğu anlara ilişkin yeni görüntüler de paylaştı. Belirlenen hedeflerin "nokta" atışlarıyla tahrip edildiği anlar görüntülere yansıdı. Gece görüş kamerası görüntülerinin de yer aldığı videoda Fırtına obüslerinin atış anlarına da yer verildi.

Son dakika haberi... Mehmetçiğin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine cezalandırma atışları sürüyor
Son dakika haberi... Mehmetçiğin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine cezalandırma atışları sürüyor
Son dakika haberi... Mehmetçiğin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine cezalandırma atışları sürüyor
Son dakika haberi... Mehmetçiğin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine cezalandırma atışları sürüyor

YORUMLAR
500
DİAYDER davasında İBB'den sosyal yardımların bilgisi istendi DİAYDER davasında İBB'den sosyal yardımların bilgisi istendi Son dakika! Suriye'nin kuzeyine düzenlenen cezalandırma atışları sonucu 21 terörist etkisi hale getirildi Son dakika! Suriye'nin kuzeyine düzenlenen cezalandırma atışları sonucu 21 terörist etkisi hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hudut Karakolu, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Mehmetçiğin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine cezalandırma atışları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:12:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Mehmetçiğin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine cezalandırma atışları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement