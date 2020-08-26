Son dakika haberi! Mehmetçik, narko terör operasyonları ile uyuşturucuya darbe vurdu - Son Dakika

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu yıl düzenlenen narko terör operasyonları ile 5 ton 250 kilogram esrar ile 9 milyon 500 bin kök kenevir ele geçirildi.

Ülke genelinde teröre ve uyuşturucuya peş peşe darbeler vurulurken, Bingöl'de de sahada çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahada peş peşe narko terör operasyonları yaparak, hem uyuşturucuyu kökünden kazımada hem de teröre finansman olunmasına engel oluyor. İHA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Bingöl'de bu yıl uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 büyük narko terör olmak üzere çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 9 milyon 500 bin kök kenevir ile 5 ton 250 kilogram esrar ele geçirildi,12 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan jandarma timleri tarafından kent genelinde uyuşturucunun yanı sıra teröre de darbe vuruldu. Toplam da 144 operasyonda 199 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, 13 adette çeşitli ruhsatsız silahlar ile patlayıcı maddeler ile sığınaklar bulunarak imha edildi. Ayrıca bölgede timlerin narko terör operasyonlarını aralıksız sürdüğü öğrenildi.

(Muhammet Ali Çiftçi/İHA)