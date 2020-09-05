Son dakika haberi: Mekan sahibiyle tartışarak ayrıldılar, silahlarla geri dönerek kurşuna tuttular: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Mekan sahibiyle tartışarak ayrıldılar, silahlarla geri dönerek kurşuna tuttular: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mekan sahibiyle tartışarak ayrıldılar, silahlarla geri dönerek kurşuna tuttular: 3 yaralı Silahla basmaya gittikleri mekanda canlarını zor kurtardılar Fatih'te bir müzikholde mekan sahibiyle tartışan 3 kişi, mekandan ayrılarak silahlarla geri döndüler.

Mekan sahibiyle tartışarak ayrıldılar, silahlarla geri dönerek kurşuna tuttular: 3 yaralı

Silahla basmaya gittikleri mekanda canlarını zor kurtardılar

İSTANBUL - Fatih'te bir müzikholde mekan sahibiyle tartışan 3 kişi, mekandan ayrılarak silahlarla geri döndüler. Mekan sahipleriyle silahlı çatışmaya giren 3 şahıs yaralanarak hastaneye kaldırılırken mekan sahipleri gözaltına alındı.

Olay, saat 06: 00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Yenikapı Kumsalı Sokağı'nda bulunan bir müzikholde yaşandı.İddiaya göre, eğlence amacıyla müzikholde bulunan 3 şahıs, mekan sahipleriyle henüz bilinmeyen bir sebeple kavga ederek mekandan ayrıldı. Bir süre sonra silahlarla geri dönen 3 şahıs ve mekan sahipleri arasında silahlı çatışma çıktı. Yaşanan çatışmada mekanı basan 3 şahıs silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri kavgaya karışan mekan sahiplerini gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri yere saçılan silah kovanları üzerinde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: Mekan sahibiyle tartışarak ayrıldılar, silahlarla geri dönerek kurşuna tuttular: 3 yaralı

Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 07:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Mekan sahibiyle tartışarak ayrıldılar, silahlarla geri dönerek kurşuna tuttular: 3 yaralı - Son Dakika

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