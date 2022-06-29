Son dakika haberi: Meksika'da 1 gazeteci daha öldürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Meksika'da 1 gazeteci daha öldürüldü

29.06.2022 19:49
Son dakika haberi: Meksika'da 1 gazeteci daha öldürüldü

Son dakika haberine göre Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, bir gazetecinin daha cinayete kurban gittiği bildirildi.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, bir gazetecinin daha cinayete kurban gittiği bildirildi.

Meksika basınında çıkan haberde, eyalete bağlı Victoria kentinde, Expreso gazetesi için çalışan Antonio de la Cruz'un silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

Expreso gazetesi internet sitesinden yapılan açıklamada, saldırı kınandı ve "Expreso gazetesi muhabiri gazeteci Antonio de la Cruz bu sabah öldürüldü. İlk gelen haberler onun evinde saldırıya uğradığını gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Son cinayetle ülkede bu yılın başından beri öldürülen gazeteci sayısı 12'ye yükseldi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, ülkede 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 150'yi aştı.

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Kaynak: AA

Tamaulipas, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Meksika'da 1 gazeteci daha öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Meksika'da 1 gazeteci daha öldürüldü - Son Dakika
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