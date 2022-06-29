Expreso gazetesi internet sitesinden yapılan açıklamada, saldırı kınandı ve "Expreso gazetesi muhabiri gazeteci Antonio de la Cruz bu sabah öldürüldü. İlk gelen haberler onun evinde saldırıya uğradığını gösteriyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Tamaulipas, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Meksika'da 1 gazeteci daha öldürüldü - Son Dakika

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