Meksika'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüş sırasında çıkan olaylarda 62'si polis, 81 kişinin yaralandığı açıklandı.

Ülke basınında çıkan habere göre, dün başkent Meksiko'da, çoğunluğu kadın binlerce kişinin katıldığı, cinsiyet eşitsizliği ve kadın cinayetleri protestosunda meydana gelen olayların bilançosu bugün netleşti.

Yetkililer, protestolara yaklaşık 20 bin kişinin katıldığını ve güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan arbedede 62 polis ile 19 sivilin yaralandığını belirtti.

Öte yandan Meksiko Başsavcılığı, olaylara sebep olan kişilerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.