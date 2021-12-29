Son dakika haberi: Meksika'da nesli tükendiği sanılan balık türü doğaya yeniden kazandırıldı - Son Dakika

Meksika'da neslinin tükendiği sanılan bir balık türünün vahşi hayata yeniden kazandırılması, tatlı su ekosistemlerinin ve türlerinin korunmasına yönelik emsal niteliğinde bir girişim olarak görülüyor.

BBC'de yer alan habere göre, 2003'ten bu yana "kayıp" olduğu ve neslinin tükendiği sanılan Tekila (Tequila) balığı, Meksika'nın güneybatısındaki nehirlere geri döndü.

Meksika ile İngiltere'de doğal kaynakları koruma yanlıları arasında uzun yıllar öncesine dayanan bir proje kapsamında başlangıçta 1500 balık nehirlere salınırken, popülasyonun artık nehir sistemine doğru genişlediği kaydedildi.

Projenin 1998 yılında başlangıcında, Meksika'da Michoacana Üniversitesi Su Biyolojisi Birimindeki bilim insanları, İngiltere'deki Chester Hayvanat Bahçesi'nden beş çift balık aldı.

Üniversitelerin laboratuvarında bu balıklar yardımıyla kurulan koloni, uzmanlar tarafından sonraki 15 yıl boyunca genişletildi.

Yapay göletlere bırakılarak doğa şartlarına adapte olması beklenen balıkların popülasyonunun 10 bine ulaşması ardından, yaban hayata yeniden girişleri sağlandı.

Meksika'nın Jalisco bölgesinde Tekila balıklarının serbest bırakıldığı yerin civarında yaşayan kişilerin, nehirlerin ve göllerin su kalitesini izleyerek projede kilit bir rol oynadığı aktarıldı.

Michoacana Üniversitesinden Profesör Omar Dominguez, "Bunu yerel halk olmadan yapamazdık, uzun vadeli korumayı onlar yapıyor." dedi.

Diğer türler için emsal teşkil ediyor

Öte yandan, soyu tükenmiş bir balık türünün başarılı bir şekilde doğaya yeniden kazandırılmasının dönüm noktası olduğunu belirten Dominguez, "Bu proje, ülkede vahşi doğada tehdit altındaki ve hatta nesli tükenmekte olan ancak nadiren dikkatimizi çeken birçok balık türünün gelecekte korunması için önemli bir emsal teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Tekila örneğinin, Meksika'nın kuzeyinde sadece bir gölde yaşayan ve çok benzer tehditlerle karşı karşıya olan "achoque" dahil olmak üzere diğer tatlı su türleri için bir model olması bekleniyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne (IUCN) göre, tatlı su habitatları dünya üzerinde en çok tehdit altındaki alanlardan olup, tatlı suya bağımlı türlerin soyu, karadaki veya denizdeki vahşi yaşamdan daha hızlı tükeniyor.