Meksika'nın kuzeyinde görev başındaki polislere pusu kuruldu. Nuevo Leon eyaleti Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ne yazık ki, 6 polisimiz görevi başındayken hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Yerel saatle 03.00 sıralarında Meksika-ABD sınırı yakınında meydana gelen saldırıda, 4 polis de yaralandı. Bakanlık ayrıca, saldırganların yüksek kalibreli silahlar kullandığını ve zırhlı 10 araçla olay yerinden uzaklaştığını bildirdi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Meksika'da polise pusu: 6 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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