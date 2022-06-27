Meksika'da polise pusu: 6 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Meksika'da polise pusu: 6 ölü, 4 yaralı

27.06.2022 09:43

- Meksika'da polise pusu: 6 ölü, 4 yaralı Meksika'nın kuzeyinde devriye gezen polislere düzenlenen saldırıda 6 polis öldü, 4 polis yaralandı.

- Meksika'da polise pusu: 6 ölü, 4 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın kuzeyinde devriye gezen polislere düzenlenen saldırıda 6 polis öldü, 4 polis yaralandı.

Meksika'nın kuzeyinde görev başındaki polislere pusu kuruldu. Nuevo Leon eyaleti Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ne yazık ki, 6 polisimiz görevi başındayken hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı. Yerel saatle 03.00 sıralarında Meksika-ABD sınırı yakınında meydana gelen saldırıda, 4 polis de yaralandı. Bakanlık ayrıca, saldırganların yüksek kalibreli silahlar kullandığını ve zırhlı 10 araçla olay yerinden uzaklaştığını bildirdi.

YORUMLAR
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Meksika'da kartel polise pusu kurdu! 6 polis ağır silahlarla taranarak öldürüldü... Meksika'da kartel polise pusu kurdu! 6 polis ağır silahlarla taranarak öldürüldü... Otomobil takla attı : 1 ölü 2'si ağır 6 yaralı Otomobil takla attı : 1 ölü 2'si ağır 6 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da polise pusu: 6 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da polise pusu: 6 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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