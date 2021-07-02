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Son dakika haberi: MEKSİKA'DA REHİN KALAN ARZU'NUN CENAZESİNE KUŞADASI BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI - Son Dakika

Son dakika haberi: MEKSİKA'DA REHİN KALAN ARZU'NUN CENAZESİNE KUŞADASI BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI

02.07.2021 10:58

Son dakika haberler: MEKSİKA'da trafik kazasında yaşamını yitiren Arzu Nena Butt (31), Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, son yolculuğuna uğurlandı.

MEKSİKA'da trafik kazasında yaşamını yitiren Arzu Nena Butt (31), Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in girişimleri ile Türkiye'ye getirilen genç kadının annesi Fatma Yetik, Kızımın naaşını gurbet ellerde bırakmayan Başkan Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum dedi.

Kuşadası'nda yaşayan grafik tasarımcısı Arzu Nena Butt, 26 Mart'ta Fransız vatandaşı nişanlısı Swann Nagat (31) ile çalışmak için Meksika'ya gitti. Bir süre Meksika'nın çeşitli kentlerinde çalışan ikili daha sonra düğünlerini planlamaya başladı. Butt ile Nagat çifti, düğünlerinde ikram edecekleri çikolataları seçmek amacıyla kiraladıkları otomobil ile 21 Haziran sabahı Villahermosa'daki çikolata müzesine gitmek için kaldıkları otelden ayrıldı. Villahermosa ile Ciudad del Carmen şehirleri arasında trafik kazası geçiren genç çift yaşamlarını yitirdi.

Araç kiralama firması aracılığıyla çiftin kimlikleri ve kaldıkları yer hakkında bilgi alan Meksikalı yetkililer, Meksika Konsolosluğu aracılığıyla Arzu Nena Butt'un hayatını kaybettiğini Kuşadası'nda yaşayan annesi Fatma Yetik'e bildirdi. Anne Fatma Yetik, haberi almasının ardından kızının cenazesini Türkiye'ye getirtmek için Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçti. Fatma Yetik'e, Meksika yasalarına göre, iki gün devlet morgunda bekletildikten sonra özel bir şirkete teslim edilen cenazenin Türkiye'ye transferi için 5 bin 800 dolar (50 bin 315 lira) ödeme yapması gerektiği söylendi. Kızının cenazesini Türkiye'ye getirmek için pek çok girişimde bulunan Fatma Yetik, sonuç alamayınca Kuşadası Belediyesi'nden yardım istedi.

BAŞKAN GÜNEL DEVREYE GİRDİ

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatı ile harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Meksika Konsolosluğu aracılığıyla, cenaze firmasına gerekli ödemeyi yaptı. Arzu Nena Butt'un cenazesi 30 Haziran'da İstanbul aktarmalı uçakla İzmir'e getirildi. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Mezarlık Amirliği yetkilileri tarafından da aynı gün İzmir'den Kuşadası'na transferi sağlanan genç kadın için dün Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

TABUTUNUN BAŞINA DUVAĞI SERİLDİ

Törene, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ile Seyfi Seyhan Suvari, Arzu Nena Butt'un yakın arkadaşları ve ailesi katıldı. Akrabaları, genç kadının tabutuna duvağını serip, dua etti. Gözyaşlarını tutamayan acılı anne, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. Butt'ın cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlığında toprağa verildi. Anne Yetik, Kızımın cenazesini gurbet ellerde bırakmayan Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Ömer Günel ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışanları bizimle çok yakından ilgilendi. Halen yanımızdalar. Yoksa biz cenazemizi alamayacaktık dedi.

Son dakika haberi: MEKSİKA'DA REHİN KALAN ARZU'NUN CENAZESİNE KUŞADASI BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI
Son dakika haberi: MEKSİKA'DA REHİN KALAN ARZU'NUN CENAZESİNE KUŞADASI BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI
Son dakika haberi: MEKSİKA'DA REHİN KALAN ARZU'NUN CENAZESİNE KUŞADASI BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI
Son dakika haberi: MEKSİKA'DA REHİN KALAN ARZU'NUN CENAZESİNE KUŞADASI BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI

Ömer Günel, Kuşadası, Sonora, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: MEKSİKA'DA REHİN KALAN ARZU'NUN CENAZESİNE KUŞADASI BELEDİYESİ SAHİP ÇIKTI - Son Dakika


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