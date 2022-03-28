Son dakika haberi! Meksika'da silahlı saldırı: 19 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Meksika'da silahlı saldırı: 19 ölü

28.03.2022 15:39
Son dakika haberi! Meksika'da silahlı saldırı: 19 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi... Meksika'nın Michoacan eyaletinde silahlı grubun yasadışı horoz dövüşü yapılan bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda, en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Michoacan eyaletinde silahlı grubun yasadışı horoz dövüşü yapılan bölgeye gerçekleştirdiği saldırıda, en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın batısında yer alan Michoacan eyaletinde dün silahlı bir grubun yasadışı horoz dövüşü yapılan yere ateş açması sonucu en az 19 kişi hayatını kaybetti. Adli tıp uzmanları, hayatını kaybeden 19 kişiden 16'sının erkek, 3'ünün de kadın olduğunu ve çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı. Görgü tanıkları, saldırganların olay yerinden kaçtığı esnada rastgele ateş açtıklarını da söyledi. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, saldırganları yakalamak için askerler görevlendirildi.

Geçtiğimiz aylarda Meksika'nın çeşitli bölgelerindeki silahlı gruplar, rakiplerini hedef alarak cenazelere, barlara ve kulüplere saldırı düzenlemişti. - MEXİCO CİTY

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Saldırı, Sonora, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Meksika'da silahlı saldırı: 19 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Meksika'da silahlı saldırı: 19 ölü - Son Dakika
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