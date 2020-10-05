Son dakika haberi... Meksika'da son 24 saatte 208 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika habere göre Meksika'da son 24 saatte 208 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
Meksika'da son 24 saatte 208 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 712 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 712 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 761 bin 665 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 208 kişi daha artarak 79 bin 88'e ulaştı.
Dünya, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 07:32 - Kaynak: DHA
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