Son dakika haberi: Meksika'da son 24 saatte 217 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 217 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 408 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 408 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 668 bin 381 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 217 kişi artarak 70 bin 821'e ulaştı.