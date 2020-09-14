Son dakika haberi: Meksika'da son 24 saatte 217 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 217 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 408 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 408 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 668 bin 381 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 217 kişi artarak 70 bin 821'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 09:18 - Kaynak: DHA
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