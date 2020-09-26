Son dakika haberi! Meksika'da son 24 saatte 405 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 405 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 401 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 401 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 720 bin 858 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 405 kişi daha artarak 75 bin 844'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 13:49 - Kaynak: DHA
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