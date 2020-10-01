Meksika'da son 24 saatte 483 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 53 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 53 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 743 bin 216 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 483 kişi daha artarak 77 bin 646'ya ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 07:21 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Son dakika haberi | Meksika'da son 24 saatte 483 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya