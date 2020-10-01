Meksika'da son 24 saatte 483 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 53 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 53 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 743 bin 216 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 483 kişi daha artarak 77 bin 646'ya ulaştı.