Son dakika haberi! Meksika'da son 24 saatte 629 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 629 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 771 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 771 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 676 bin 487 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 629 kişi artarak 71 bin 678'e ulaştı.