Son dakika haberi! Meksika'da son 24 saatte 629 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 629 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 771 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 771 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 676 bin 487 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 629 kişi artarak 71 bin 678'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 10:46 - Kaynak: DHA
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