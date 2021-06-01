Son dakika haberi... Meksika'da son 9 ayda 88 politikacı öldürüldü - Son Dakika

Meksika'da son 9 ayda 88 politikacının organize suç örgütlerinin saldırıları sonucu öldürüldüğü bildirildi.

Ülke basınında çıkan habere göre, Meksika'da haziran ayında yapılması planlanan federal seçimler öncesi yayınlanan bir raporda, son 9 ayda 88 siyasetçinin organize suç örgütleri tarafından öldürüldüğü belirtildi. Meksika'da, son zamanlarda belediye başkanları, milletvekilleri ve 6 gün sonra yapılması planlanan federal seçimler öncesinde adaylara yönelik tehdit ve şantajın arttığı dile getirilen raporda, devletin güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ifade edildi. Raporda, Chihuahua, Veracruz ve Cancun'un siyasetçiler için en tehlikeli yerler olduğu kaydedildi.

Meksika Yerel Yönetimler Derneğinin 10 Mart 2021'teki açıklamasına göre, 2006 ila 2020 yıllarında 192 belediye başkanı organize suç örgütlerince öldürülmüştü.

27 Mayıs'ta Guanajuato eyaletinin Moroleon kenti belediye başkanlığına aday Alma Barragan, seçim kampanyası yürüttüğü sırada cinayete kurban gitmişti.