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Son dakika haber! Meksika'da sürücünün öldüğü kazada tırdaki ürünler yağmalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Meksika'da sürücünün öldüğü kazada tırdaki ürünler yağmalandı

03.02.2022 21:53

Son dakika haberleri: Meksika'da meydana gelen tır kazasında şoför hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Meksika'da meydana gelen tır kazasında şoför hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza bölgesine gelenler ise sürücünün ölmesine aldırış etmeden tırdan yola saçılan ürünleri yağmaladı.

Meksika'nın Veracruz eyaletinde meydana gelen kazada virajı alamayan tır devrildi. Tır şoförü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Tırın kasasında bulunan nohut, pirinç ve konserve ton balığı gibi market ürünleri ise yola saçıldı. Çevrede bulunanlar, ölen tır şoförüne aldırış etmeden yola saçılan ürünleri yağmaladı. Kaza sonrası olay yerine gelen Meksika Ulusal Muhafız Birliği askerleri güvenliği sağlarken, 2 yaralı ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay yerinde bulunan bir kişi, kaza anı ve yola saçılan ürünlerin çevredekiler tarafından yağmalanmasını kaydederek sosyal medyada paylaştı. Ölmek üzere olan şoförü görmezden gelerek malları yağmalayan kişilere sosyal medyada tepki yağdı.

(Saim Sevinç/ İHA)

Son dakika haber! Meksika'da sürücünün öldüğü kazada tırdaki ürünler yağmalandı
Son dakika haber! Meksika'da sürücünün öldüğü kazada tırdaki ürünler yağmalandı

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Sonora, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Meksika'da sürücünün öldüğü kazada tırdaki ürünler yağmalandı - Son Dakika


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