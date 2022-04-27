Meksika'da tren yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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Meksika'da tren yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

27.04.2022 22:59

- Meksika'da tren yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 20 yaralı Meksika'nın Toluca şehrinde hemzemin geçitten geçen yolcu otobüsüne trenin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

- Meksika'da tren yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın Toluca şehrinde hemzemin geçitten geçen yolcu otobüsüne trenin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Meksika'nın Toluca şehrinde hemzemin geçitten geçen yolcu otobüsüne tren çarptı. Kazada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Kazaya trenin yaklaştığını gördüğü halde hemzemin geçitten hızla geçmeye çalışan otobüsün neden olduğu ifade edildi.

Kaza sonrası Meksika Eyaleti Acil Servis ekipleri ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edilirken, sağlık ekipleri, kazada otobüs şoförünün hayatını kaybettiğini, yaralıların ise tedavi edilmek üzere ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldığını açıkladı.

Meksika'da tren yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 20 yaralı
Meksika'da tren yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 20 yaralı
Meksika'da tren yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 20 yaralı
Meksika'da tren yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 20 yaralı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Meksika'da tren yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 20 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meksika'da tren yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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