Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo eyaletinde, turistleri taşıyan otobüsün otoyolda devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
Ülkenin turistik kenti Cancun'dan Yucatan'a giden ve turistleri taşıyan otobüs, karşı yönden gelen kamyonla çarpışarak devrildi.
Kazada, 8 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 23 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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