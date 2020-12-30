Son dakika haberi... Meksika'da yangın milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Meksika'da yangın milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı

30.12.2020 11:39
Son dakika haberi... Meksika'da yangın milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Meksika'da dün milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintisine kuzeydoğu eyaletlerinde çıkan yangınların sebep olduğu bildirildi.

Meksika'da dün milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintisine kuzeydoğu eyaletlerinde çıkan yangınların sebep olduğu bildirildi.

Meksika Federal Elektrik Komisyonu (CFE) İletişim Direktörü Noe Pena, dün 10 milyondan fazla abonenin elektriksiz kalmasına neden olan kesintiye, Tamaulipas ve Nuevo Leon'da çıkan yangınların yol açtığını söyledi.

Pena, kuvvetli rüzgarların yangınların, Tamaulipas ile Nuevo arasında 30 hektarlık alana yayılarak buradaki bir elektrik hattının zarar görmesine neden olduğunu, ikinci bir hattın devreye sokulamaması üzerine bölgede ulusal elektrik şebekesini kapatmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Başkent Meksiko dahil kesinti sebebiyle Meksika'nın 32 eyaletinden 12'si iki saat boyunca elektriksiz kalmıştı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Federal Elektrik Komisyonunun kesintiden sorumlu olmadığını, devlete ait enerji şirketinin özelleştirilmesini isteyenlerin eleştirilere kulak asmadıkları açıklamasını yapmıştı.

Tamaulipas, Meksika, Leon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Meksika'da yangın milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı - Son Dakika


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