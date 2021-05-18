Son dakika haberi! Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Torreon katliamında öldürülen Çinliler için özür diledi - Son Dakika

Son dakika haberi! Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Torreon katliamında öldürülen Çinliler için özür diledi

18.05.2021 07:17
Son dakika haberi! Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Torreon katliamında öldürülen Çinliler için özür diledi, System.String[]

Son dakika haber: Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika devrimi döneminde, 13-15 Mayıs 1911 tarihlerinde devrimci gruplarca öldürülen 303 Çinli için Çin toplumundan özür diledi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika devrimi döneminde, 13-15 Mayıs 1911 tarihlerinde devrimci gruplarca öldürülen 303 Çinli için Çin toplumundan özür diledi.

Coahuila eyaletine bağlı Torreon kasabasında, 110 yıl önce öldürülen 303 Çinli için düzenlenen anma törenine katılan Lopez Obrador, burada yaptığı konuşmada, Meksika hükümetinin, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına bir daha izin vermeyeceğini belirtti.

Lopez Obrador, ülkesinin her zaman kültürel çeşitliliği ve evrensel kardeşliği teşvik edeceğine işaret ederek, "Meksika Devleti'nin, ülkemizdeki hareketler, örgütler tarafından işlenen suçlar nedeniyle mağdurların ailelerinden özür dilediği bu eylemin, bizi sadece sorumluluk ve suçumuzu üstlenmeye değil, aynı zamanda taahhüdümüzü kabul etmeye de mecbur kıldığına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Çin hükümetine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında verdiği destekten dolayı minnettar olduklarını vurgulayan Lopez Obrador, "Bizi daha da yakınlaştıran ve halklarımız arasındaki dostluğu yeniden teyit eden varlığınıza teşekkür etmenin yanı sıra bu vesileyle Kovid-19'la mücadelede hükümetinizin bize verdikleri önemli destek için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Çin'in Meksiko Büyükelçisi Zhu Qingqiao da konuşmasında, Meksika hükümetinin ülkedeki Çin toplumuna yönelik tarihsel sorumluluğunu kabul ettiğini dile getirerek, "Torreon'da yaşananların gölgesi çoktan dağıldı ve Çin ile Meksika arasındaki dostluk zamanla daha da güçlendi." şeklinde konuştu.

Torreon katliamı

Meksika Devrimi'nin devam ettiği Mayıs 1911'de, 700'den fazla Çinlinin yaşadığı Torreon kasabasını ele geçiren Maderista birliklerinin, Çinlilere ve merkezdeki iş yerlerine saldırması sonucu 303 Çinli hayatını kaybetmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Torreon, Meksiko, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Torreon katliamında öldürülen Çinliler için özür diledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor AK Partili Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına şartlı destek AK Partili Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına şartlı destek Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Kırmızı bültenle aranan terörist 'Sofi Nurettin'in öldürülmesinin detayları ortaya çıktı Kırmızı bültenle aranan terörist 'Sofi Nurettin'in öldürülmesinin detayları ortaya çıktı Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi

Son Dakika Haberleri
17:59 Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı
17:58 Silahını gösteren ve "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diyen erkek arkadaşının terasından düştü
17:55 SBK Holding davasında ilk duruşma yapıldı! Sezgin Baran Korkmaz için tutuklama kararı
17:54 Galatasaray'da başkan adayları, Fatih Terim çağrısı yaptı
17:44 Araba camındaki 2 metre yılanla korkutan seyahat
17:40 İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığı İmamoğlu'dan 'dezenfektan ihalesi' savunması: Harcama ve ihale yetkilisi sıfatlarım yok
17:37 73 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
17:12 Altının kilogramı 493 bin liraya çıktı
17:03 Josef transferinin perde arkasını Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları anlattı: Menemenden sonra anlaştık
16:55 Kademeli normalleşmenin ardından bankaların mesai saatleri tekrar değişti
Galatasaray hücum hattı 10 yıl sonra ilk kez çift hanelere ulaşamadı Galatasaray hücum hattı 10 yıl sonra ilk kez çift hanelere ulaşamadı         
00:46
Esnafa destek paketinin ayrıntıları netleşti! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler Esnafa destek paketinin ayrıntıları netleşti! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler         
23:53
Çukur dizisinde 'Şahran'ı kimin canlandıracağı belli oldu Çukur dizisinde 'Şahran'ı kimin canlandıracağı belli oldu         
23:06
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti         
21:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir         
21:17
Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü         
20:40
Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı         
17:49
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü! Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü!         
14:46
Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme Sibel Can-Emir Sarıgül aşkına Buket Aydın'dan olay gönderme         
11:06
Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Sakatlığını bahane edip, Kayseri deplasmanına gitmek istememiş         
10:50
Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı Alisson'un attığı gol Liverpool'a hayat verirken, Beşiktaşlıları yıktı         
10:32
Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim! Sedat Peker'in iddialarına Süleyman Soylu'nun danışmanından yanıt geldi: Devletime ihanet etmedim!         
10:17
Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı Silahlarla ev basıp, 15 yaşındaki çocuğu kaçırmak istediler: 3 yaralı         
09:37
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki aşkı, şampiyonluğu ağlayarak kutladı         
09:17
"Duvardan düştüm" diyen gencin yalanını hastane polisinin dikkati ortaya çıkardı         
21:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 07:36:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Torreon katliamında öldürülen Çinliler için özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement