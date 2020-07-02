Son dakika haberi! Melbourne'de bir aylık Kovid-19 yasakları başladı - Son Dakika

Son dakika haberi! Melbourne'de bir aylık Kovid-19 yasakları başladı

Bir son dakika haberine göre Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın sürmesi üzerine virüsün yoğun olarak görüldüğü semtlerde yaklaşık bir ay sürecek geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı başladı.

Avustralya'nın Melbourne kentindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın sürmesi üzerine virüsün yoğun olarak görüldüğü semtlerde yaklaşık bir ay sürecek geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı başladı.

9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı

Victoria eyalet hükümeti tarafından hazırlanan ve bugünden itibaren yürürlüğe giren Kovid-19 yasakları uyarınca Melbourne'de posta kodlarıyla "sıcak bölgeler" olarak tanımlanan semtlerde "egzersiz ve tedaviye gitmek, okula veya işe gitmek, yakınlarının bakımıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmek, yiyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri satın almak" dışında evden çıkılması yasaklandı.

Yaklaşık 300 bin kişinin yaşadığı semtleri kapsayan, 29 Temmuz'a kadar sürecek yeni kurallar çerçevesinde belirlenen sebepler dışında evden çıkanlara, cadde ve sokaklarda denetimlere başlayan polisler tarafından para cezası kesilecek.

Melbourne'da 77 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Kentte son 24 saatte yapılan testlerde 77 kişinin daha virüse yakalandığını belirten Victoria Eyalet Sağlık Müsteşarı Brett Sutton, bu vakalardan çoğunluğunun "sıcak bölgeler" olarak belirlenen semtlerde kaydedildiğini söyledi.

Sutton, sıcak bölgelerin dışındaki semtlerdeki artışın kaygı verici olduğunu ancak bu semtlerde kısıtlamaya gidilmeyeceğini belirtti.

Yasaklardan Avustralyalı Türkler de etkilenecek

Melbourne'de kısıtlamaların uygulanacağı, Broadmeadows, Dallas, Roxburgh Park, Glenroy ve Craigieburn gibi semtler, Avustralyalı Türklerin en yoğun yaşadığı bölgeler arasında yer alıyor.

Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarından Mehmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, virüsün çevre semtlerde olmamasına rağmen Broadmeadows ve Glenroy'da görülmesinin ilginç olduğunu söyledi.

Akıllarına gelmeyen bir hastalıkla karşı karşıya olduklarını ve bu yüzden korunmak gerektiğini belirten Mehmet Çakır, "Virüsten korunmak için hanımla bile aramıza mesafe bırakıyoruz. Çünkü korunmak zorundayız, sosyal mesafenin olması zorunludur, ben devamlı buna dikkat ediyorum." dedi.

İhtiyaçlarını karşılamak için geldiği alıveriş merkezinde virüse karşı maske takarak tedbir alan Selman Körük, "Mümkün olduğunca çıkmayacaksın, şimdi bu sağlık için, sağlık sorunu var." ifadesini kullandı.

Kovid-19 testi için sıraya girdiğini ve evde kalmanın virüsten korunmakta önemli olduğunu hatırlatan Melih Beken, "Gerekmediği sürece çıkmamalarının sağlıkları için daha iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kuzey Bölgesinde 3 ay sonra virüs tespit edildi

Kuzey Bölgesi Sağlık Bakanı Natasha Kate Fyles, yaklaşık 3 ay sonra yurt dışından dönen 30'lu yaşlarda bir erkekte Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan hastanın Melbourne'de 14 gün karantinada kaldıktan sonra Darwin kentine döndüğünü belirten Bakan Fyles, orta derecede belirtiler gösteren bu kişinin Royal Darwin Hastanesinde tedavi altına alındığını söyledi.

Kovid-19'dan 104 kişinin hayatını kaybettiği Avustralya'da 2 milyon 505 binden fazla kişiye yapılan testler sonucunda virüse yakalanan 7 bin 920 Avustralyalıdan 7 bin 63'ünün iyileştiği kaydedildi.

Yeni Zelanda'da iki yeni vaka tespit edildi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki gündür yeni vaka tespit edilemeyen ülkeye yurt dışından dönen 2 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Virüse yakalanan 30'lu yaşlarındaki erkek hastanın Amerika'dan, 30'larındaki kadın hastanın da Kenya'dan döndüğünü açıklayan bakanlık, her iki hastanın da karantinada olduğunu, temasta bulundukları kişilerin de izole edildiğini duyurdu.

Yeni vakalarla ülkedeki Kovid-19'a yakalananların sayısı 1530'a, aktif vaka sayısı da 24'e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle hastalanan 1484 kişinin iyileştiği ülkede, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.

Avustralya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:37 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi! Melbourne'de bir aylık Kovid-19 yasakları başladı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu 15:37 Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 15:27 Marmara Bölgesi, 1 hafta boyunca sıcak havanın etkisinde olacak 15:14 Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz 15:05 Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:53 Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı 12:20 Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir 10:46 Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
10:27
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
10:15
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
09:57
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
00:47
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
23:04
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
21:43
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
20:21
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
19:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 16:13:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Melbourne'de bir aylık Kovid-19 yasakları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]