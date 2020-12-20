Son dakika haberi | Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübünün acı günü - Son Dakika

Son dakika haberi | Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübünün acı günü

20.12.2020 10:45
Son dakika haberi | Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübünün acı günü, System.String[]

Son dakika haberine göre Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü üyeleri Süleyman Safer ve Mustafa Ekici hayatını kaybetti.

Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü üyeleri Süleyman Safer ve Mustafa Ekici hayatını kaybetti.

Ampute Futbol Ligi'nde ve Tekerlekli Basketbol Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübü iki üyesi koronavirüse yenik düştü.

Süleyman Safer dün son yolculuğuna uğurlanırken, Mustafa Ekici ise bugün defnedilecek.

Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulüp Başkanı Faruk Şahin yaptığı paylaşımda, "Kulüp üyelerimizden Süleyman Safer ve Mustafa Ekici maalesef Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir. Allah mekanlarını cennet eylesin inşallah" dedi. - KAYSERİ

Son dakika haberi | Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübünün acı günü

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Melikgazi Bedensel Engelliler Spor Kulübünün acı günü - Son Dakika Spor


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