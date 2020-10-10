Son dakika haberi... Melikgazi Belediyesi anahtarlık değil, evlerin anahtarlarını teslim etti - Son Dakika

Son dakika haberi... Melikgazi Belediyesi anahtarlık değil, evlerin anahtarlarını teslim etti

10.10.2020 12:37
Son dakika haberi... Melikgazi Belediyesi anahtarlık değil, evlerin anahtarlarını teslim etti, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Melikgazi Belediyesi en büyük projelerinden birisi olan Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 3 blok 81 dairenin kura çekimi ve anahtar teslimini yapıldı.

Melikgazi Belediyesi en büyük projelerinden birisi olan Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 3 blok 81 dairenin kura çekimi ve anahtar teslimini yapıldı.

Anahtar teslim törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Taner Yıldız, İsmail Tamer, belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok hak sahipleri katıldı.

Melikgazi'de mahalleleri geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kazım Karabekir Mahallesi'nde 2 bine yakın daire yapıldı. Bu mahallemize yeni bir çehreye kavuştu. Depreme dayanıklı, kimlikli ve estetik dairelerimiz ile Kazım Karabekir Mahallemizin çehresi değişecek. Yeni alanlarda kentsel dönüşüm için çalışmalarımız devam ediyor. Ev sahibi olacak 81 hak sahibine evlerinin hayırlı olmasını dilerim. Önümüzdeki aylarda yine kura çekimlerimiz devam edecek. Kentsel dönüşüm sadece konutlarda değil, ticari konutlarda da gerçekleşmeli diye düşünüyorum. İnşallah ticaret alanlarında da güzel dönüşümler yapacağız. Melikgazi'de mahallelerimizi geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Cenab-ı Allah tüm projelerimizi tamamlamayı nasip etsin." - KAYSERİ

Son dakika haberi... Melikgazi Belediyesi anahtarlık değil, evlerin anahtarlarını teslim etti
Son dakika haberi... Melikgazi Belediyesi anahtarlık değil, evlerin anahtarlarını teslim etti
Son dakika haberi... Melikgazi Belediyesi anahtarlık değil, evlerin anahtarlarını teslim etti
Son dakika haberi... Melikgazi Belediyesi anahtarlık değil, evlerin anahtarlarını teslim etti

Kentsel Dönüşüm, Kazım Karabekir, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Melikgazi Belediyesi anahtarlık değil, evlerin anahtarlarını teslim etti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'nin en prestijli dergisinden dikkat çeken ifadeler: Türkiye'nin düşmanları zor günler yaşayacak Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı "Asgari ücretlinin vay haline" dedirtiyor Çocukların cinsel içerikli görüntülerini paylaşan kişilere operasyon: 22 şüpheli yakalandı Yargıtay'dan emsal karar: Öğretmene 'Terbiyesiz' diyen veli hapis cezasıyla yargılanacak Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Galatasaray'la Ümit Milli Takım arasındaki hazırlık maçında Marcao rakibine tokat attı
Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi         
12:34
Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler         
12:21
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Nikola Kalinic, Beşiktaş'a transfer olmak için Iphone bile istemiş Nikola Kalinic, Beşiktaş'a transfer olmak için Iphone bile istemiş         
11:39
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var         
11:17
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir İngiliz tekstil devi iflasın eşiğinde! 24 bin kişi işsiz kalabilir         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 12:56:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Melikgazi Belediyesi anahtarlık değil, evlerin anahtarlarını teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei