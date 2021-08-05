Son dakika haberi: Melikgazi'den Muğla yangın bölgesine destek - Son Dakika

Melikgazi Belediyesi, Türkiye'nin birçok noktasında devam eden ve herkesin içini yakan yangınlara destek vermek amacıyla Muğla'ya su, 4x4 bir araç, mobil WC-duş ve su arazözü gönderdi.

Melikgazi Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ülkemizin birçok bölgesinde ne yazık ki ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Maalesef ülke genelinde yangınlar hepimizi çok üzdü. Bu kapsamda Türkiye Belediyeler Birliği başta olmak üzere Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda herkes seferber oldu. Biz de belediyeler olarak Türkiye genelinde elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda ilk etapta belediye olarak özellikle mobil duş ve WC aynı zamanda da hem toma görevi gören üstten su fışkırtan arazözümüz var. Yangınla mücadele eden ekiplere ve vatandaşlara destek olmak amacıyla Muğla'ya su, 4x4 bir araç, mobil WC-duş ve su arazözü yangın bölgesine gönderiyoruz. Bunun haricinde de gerekli talepler bize ulaştıkça, iş makinesi olsun, su ve ayran gibi ihtiyaçlar olsun Melikgazi Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Arkadaşlarımız görevli olarak gidiyorlar. Zaten önden bir heyet göndermiştik onlar çalışıyorlar, inşallah kazasız belasız oraya ulaşırlar ve oradaki mücadeleye destek verirler. İnşallah en kısa zamanda bu yangınlar söner failleri buluruz. Bu büyük felaketten kenetlenerek, dayanışma içinde çıkacağız, hep birlikte çıkacağız" diye konuştu. - KAYSERİ