Son dakika haberi: Melikgazi Voleybol Takımı, iki yeni oyuncu transfer etti
Son dakika haberi: Voleybol Erkekler 1. Lig ekiplerinden Melikgazi Belediyespor, hem orta hem pasör çaprazı mevkilerinde görev yapan Emincan Kocabaş'ı ve İranlı milli sporcu Ali Shahbaz'ı renklerine bağladı.
Voleybol Erkekler 1. Lig ekiplerinden Melikgazi Belediyespor, hem orta hem pasör çaprazı mevkilerinde görev yapan Emincan Kocabaş'ı ve İranlı milli sporcu Ali Shahbaz'ı renklerine bağladı.
Başarılı oyuncuları takımlarına transfer ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Ligde başarılı olmak adına çalışmalara hızlı bir şekilde başladık. Voleybolu Melikgazi'de fark oluşturmak adına önemsiyoruz. Sporun farklı dallarının yayılmasını istiyoruz. Voleybol takımımızı ligde en iyi yerlere gelecek şekilde kuruyoruz. Emincan Kocabaş'ı ve Ali Shahbaz'ı takımımıza transfer ettik. Her iki oyuncu da çok büyük başarılara imza atmış oyuncular. Takımımıza katkı sağlayacaklarından eminim. Transferlerin takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 10:38
Kaynak: İHA
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