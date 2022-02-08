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Son dakika haberi! Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan talimatla ifade verdi - Son Dakika

Son dakika haberi! Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan talimatla ifade verdi

08.02.2022 15:10
Son dakika haberi! Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan talimatla ifade verdi

Son dakika habere göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "hakaret" suçundan Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında talimatla ifade verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "hakaret" suçundan Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında talimatla ifade verdi.

Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesindeki talimat duruşmasına İnce ve avukatı katıldı.

Hakaret kastı taşımadığını ifade eden İnce, ilerleyen duruşmalarda Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesine giderek asıl savunmasını burada yapacağını kaydetti.

İnce'nin avukatı da müvekkilinin hakaret kastı taşımadığını savundu ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, İnce'nin talimatla alınan ifadesini davanın görüldüğü Uşak'a gönderecek.

Öte yandan, duruşmanın ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan İnce, sözlerinin arkasında olduğunu, Erdoğan'ın ekonomi politikalarını eleştirdiğini söyledi.

Son dakika haberi! Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan talimatla ifade verdi
Son dakika haberi! Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan talimatla ifade verdi
Son dakika haberi! Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan talimatla ifade verdi
Son dakika haberi! Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan talimatla ifade verdi

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Memleket Partisi, Muharrem İnce, Hakaret, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan talimatla ifade verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan talimatla ifade verdi - Son Dakika
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