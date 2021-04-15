Son dakika haberi! Menderes'teki orman yangını davasında bilirkişi raporu istendi - Son Dakika

Son dakika haberi! Menderes'teki orman yangını davasında bilirkişi raporu istendi

15.04.2021 15:46
Son dakika haberi! Menderes'teki orman yangını davasında bilirkişi raporu istendi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre İZMİR'in Menderes ilçesinde, 430 hektar ormanlık alanın küle döndüğü yangınla ilgili Ekrem Y.'nin 'kasten orman yakmak' suçundan yargılanmasına devam edildi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, 430 hektar ormanlık alanın küle döndüğü yangınla ilgili Ekrem Y.'nin 'kasten orman yakmak' suçundan yargılanmasına devam edildi. Tanıkların dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, bilirkişi raporu alınması gerektiğine hükmederek duruşmayı erteledi.

Menderes'in Çile Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda geçen 2 Ağustos'ta öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına; 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazöz, 11 dozer ve 350 personelle müdahale edildi. Ertesi gün güçlükle söndürülen yangında 430 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Soruşturma başlatan jandarma, yangının kapalı durumdaki bir restoranın yakınında yakılan ateşten çıktığını belirleyip, Ekrem Y.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ekrem Y., tutuklandı. 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Ekrem Y., hakkında 'kasten orman yakma' suçundan iddianame hazırlandı. İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Ekrem Y. hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110/4. maddesi gereğince 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası verilmesi istendi.

'EKREM'E 'KAFETERYA YANIYOR' DİYE TELEFON GELDİİzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ekrem Y. ve avukatı katıldı. Duruşmada söz alan tanık İzzettin G., olay günü Ekrem Y. ile Ahmetbeyli Mahallesi'nde kamp yaptıklarını söyledi. Yangının çıkış nedenini bilmediğini belirten İzzettin G., "Olay tarihinde Ekrem ile beraber kamp yapıyorduk. Yangının çıktığı günün sabahı uyandıktan sonra Ekrem, su almak için markete gitti. Döndüğünde mangalda yaptığımız çayı içip, kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra Ekrem'i biri arayıp, 'Kafeterya yanıyor' dedi. Bunun üzerine Ekrem ile eşi yanımızdan ayrıldı. Birkaç saat sonra geri geldiler ve hep beraber markete alışverişe gittik. Saat 15.00 sıralarında kampa gelen jandarma ekipleri, Ekrem'i karakola götürdü. Ekrem dönmeyince eşiyle karakola gittik. Bize, Ekrem'in gözaltına alındığını söylediler" dedi. Yangından önce Ekrem'in bir jandarma görevlisi tarafından tehdit edildiğini öne süren İzzettin G., "Yangının çıkış sebebini bilmiyorum. Ancak yangından bir gün önce kampa gelen jandarma, Ekrem'e, 'Seni burada barındırmayacağım' demişti" diye konuştu.'SANIĞIN TESPİTİNİ JANDARMA YAPTI'Orman muhafaza memuru Yücel Ç. de sanığı olay yerinde gördüğünü belirtip, "Yangına müdahale ediyordu. Yangını kimin çıkardığını bilmiyorum. Gittiğimizde çöplerde başlayan yangın ormanlık alana sıçramıştı. Sanığın tespitini jandarma yaptı ve bizi bilgilendirdi" dedi.Bri diğer orman muhafaza memuru Mehmet A. da yangın tutanağını hazırlayanlardan biri olduğunu ancak sanığı tanımadığını ve görmediğini söyledi.Ekrem Y.'nin avukatı, yangın sırasında müvekillinin markette olduğunu, Orman Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen tutanaklarda yangın saatlerinin çeliştiğini savundu.Konuşmaların ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine ve bilirkişi raporu alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Son dakika haberi! Menderes'teki orman yangını davasında bilirkişi raporu istendi
Son dakika haberi! Menderes'teki orman yangını davasında bilirkişi raporu istendi

Jandarma, Mahkeme, Yangın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Menderes'teki orman yangını davasında bilirkişi raporu istendi - Son Dakika


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