Son dakika haberi: Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı - Son Dakika

Son dakika haberi: Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı

17.12.2020 14:55
Son dakika haberi: Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı, System.String[]

Son dakika haber: İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin, kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurdu.

İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin, kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurdu.

Mahkemenin kararında olayın özetine yer verilirken davacı Aydın Pehlivan ve Deniz Karakurt arasında geçen başkan vekilliği seçiminin ilk üç turunda seçilmeye yeter oy sayısına her iki adayın da ulaşamaması ve son turda her iki adayın eşit oy alması üzerine kura çekilmesi suretiyle seçimin tamamlandığı belirtildi.

Mahkemeye gönderilen tutanaklar ve görüntü kayıtlarının incelendiği, adayların isimlerinin yazılı olduğu oy pusulalarının kırmızı plastik toplar içine yerleştirilmek suretiyle cam bir fanusa konulduğu ve kura işleminin bu cam fanustaki toplardan birinin çekilmesi suretiyle gerçekleştirildiğinin görüldüğü ifade edildi.

Mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi:

"Bu durumda Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 13. maddesinde kura işleminin, birbirinden ayırt edilemeyen oy pusulalarının bir torbaya atılmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerektiğine yönelik açık hüküm bulunmasına karşın 1 Aralık 2020 tarihinde yapılan kura işleminin oy pusulalarının birbirinden ayırt edilme ihtimalini barındıran plastik toplara konularak cam (şeffaf) fanus içine atılma suretiyle yapılmasında mevzuatta belirtilen şekil yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bununla birlikte mahkememizin bu kararının belediye başkan vekilliği seçimine yönelik olarak nihai bir sonuç doğurmadığı, işbu karar doğrultusunda mevzuatta öngörülen usule uygun şekilde kura yöntemiyle seçimin tekrarlanması gerektiği de tabiidir.

Öte yandan dava konusu işlemin niteliği dikkate alındığında uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceği de açıktır. Açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden ilgili kanun maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verildi."

Olay

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesine başvurmuştu.

Karakurt, Menemen, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı - Son Dakika


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