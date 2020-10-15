Menemen'de Azerbaycan şehitleri için lokma hayrı yapıldı - Son Dakika

Menemen Belediyesi ile Ege Bölgesi İzmir Yörük Türkmen Federasyonu tarafından Ermenistan'ın saldırılarında şehit olan Azerbaycan askerleri için lokma hayrı düzenlendi.

Menemen Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, yaptığı konuşmada, zulüm gören Azerbaycan halkının yanında olduklarını söyleyerek, "Yaşasın bağımsız Azerbaycan diyoruz." diye konuştu.

İzmir Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı İsmet İlhan ise insan hakları ve demokrasi dersi veren bazı ülkelerin Azerbaycan'daki drama seyirci kaldığını söyledi.

Sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı programda lokma dağıtıldı, dualar okundu.