Son dakika haberi! Menemenspor Play-Off'a havlu attı

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yolunda en önemli rakiplerinden Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-1 yenilen Ekol Göz Menemenspor ilk 6 hayallerini mucizelere bıraktı. Öne geçtiği karşılaşmada son 12 dakikada kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertliler maç sonunda büyük üzüntü yaşarken, teknik direktör Cenk Laleci her şeye rağmen başarılı olduklarını söyledi.

Tarihlerinde ilk kez mücadale ettikleri 1'inci Lig'e renk kattıklarını anlatan genç teknik adam, "İşimiz oldukça zor, üzgünüz. Maalesef bireysel hatalardan goller yedik. Kazanacağımız maçı kaybettik. Fakat başarısız değiliz. Bu takım ilk kez mücadele ettiği 1'inci Lig'de iyi işler yaptı. Genç oyuncularımızla oynadık. Sezonu en iyi şekilde bitirip önümüze bakacağız" dedi.