Son dakika haberi... Menemenspor, Şeref Özcan'ı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Almanya 4. Lig ekiplerinden Preussen Münster'den Şeref Özcan'la anlaştı.

Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada, kanat oyuncusu Şeref Özcan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Almanya doğumlu 24 yaşındaki oyuncu Abbehausen ve Hamburg altyapılarının yanı sıra Hansa Rostock II ve Fortuna Düsseldorf II ve Berliner AK takımlarında forma giydi.