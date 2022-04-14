Son dakika haberi | Menteşe'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Menteşe'de trafik kazası: 2 yaralı

14.04.2022 12:28
Son dakika haberi | Menteşe'de trafik kazası: 2 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (58) idaresindeki 48 YT 025 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tek taraflı kaza yaptı. Kazada otomobil sürücüsü M.Ş. ve yolcu konumunda bulunan 10 yaşındaki torunu sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Son dakika haberi | Menteşe'de trafik kazası: 2 yaralı

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Otomobil, İtfaiye, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Menteşe'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Menteşe'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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