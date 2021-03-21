Son dakika haberi: Menteşe Jandarması Down Sendromlular ile birlikte oldu - Son Dakika

Son dakika haberi: Menteşe Jandarması Down Sendromlular ile birlikte oldu
21.03.2021 17:10
Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında tüm dünyada Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek ve mevcut çalışma imkanları ile iş sahalarını...
Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında tüm dünyada Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık oluşturmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve olumsuz tutumlara maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkat çekmek ve mevcut çalışma imkanları ile iş sahalarını artırmak amacıyla, 21 Mart 'Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü' olarak ilan edildi.
Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında Muğla'daki bir grup Down Sendromlu bireyi Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ziyaret etti. Jandarma ekipleri tarafından özel bireyler için pasta kesildi, çeşitli hediyeler verildi ve gün boyunca birlikte oyunlar oynandı. - MUĞLA
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