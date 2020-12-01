Son dakika haberi | Mera kavgasında; 'Sabri su' saldırı şifresi oldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Mera kavgasında; 'Sabri su' saldırı şifresi oldu

01.12.2020 11:01
Son dakika haberi | Mera kavgasında; 'Sabri su' saldırı şifresi oldu, System.String[]

Son dakika haber... ŞANLIURFA'da, mera arazisi işgali nedeniyle davalık olduğu akrabası Celal Günbegi ile jandarma personelini keşif sırasında silahla vurarak yaralayan Halil Günbegi ve 3 oğlu hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

ŞANLIURFA'da, mera arazisi işgali nedeniyle davalık olduğu akrabası Celal Günbegi ile jandarma personelini keşif sırasında silahla vurarak yaralayan Halil Günbegi ve 3 oğlu hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, silahla ateş açan Sabri Günbegi'ye babası Halil Günbegi'nin, 'Sabri su' diye seslenmesinin saldırının şifresi olduğuna yer verildi. Sabri Günbegi'nin müebbet, babası Halil ve iki kardeşinin ise 3 ile 8 yıl arasında değişen oranlarda hapsinin istendiği davaya önümüzdeki günlerde başlanacak.

Eyyübiye ilçesine bağlı Payamlı Mahallesi'nde bulunan mera alanlarının akrabaları tarafından 'işgal ve gasp' edildiğini ileri süren Celal Günbegi, 5 ay önce savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Günbegi'nin şikayeti üzerine İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde söz konusu mera alanında 11 Haziran 2020 tarihinde jandarma ekipleri keşfe gitti. Keşif sırasında Günbegi, mera keşfi için Payamlı Mahallesi'ne gelen Eyyübiye İlçe Kaymakamlığı personeli ile jandarma ekipleri, Halil Günbeği ve çocuklarının silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, şikayetçi Celal Günbegi ile uzman çavuş Veli K. yaralandı. Olayın ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Halil Günbegi ve oğulları Sabri, Celal ve İbrahim, 12 Haziran tarihinde tutuklandı. 2 ay cezaevinde kalan Celal ve İbrahim Günbegi, tahliye oldu.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, savcılık, adam öldürmeye teşebbüs etmek', 'silahla yaralama' ve 'görevi yaptırmamak için direnmek' suçlarından iddianame hazırladı. İddianamede Sabri Günbegi'nin müebbet, babası Halil ve iki kardeşinin ise 3 ile 8 yıl arasında değişen oranlarda hapsi istendi. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede ise olayın detayına yer verildi.SALDIRININ ŞİFRESİ: SABRİ SUİddianamede, mera alanının işgal ve gasbedildiği iddiasıyla Celal Günbegi'nin keşif ekibiyle birlikte jandarma eşliğinde araziye gittiği belirtildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi için arazideki eve yönelmesiyle Halil Günbegi'nin oğluna hitaben 'Sabri su' diye bağırmasıyla balkona çıkan Sabri Günbegi'nin şikayetçi Celal Günbegi'ni hedef alarak ateş açtığı, saldırıda Celal Günbegi ile bir jandarma personelinin yaralandığı belirtildi. Jandarma ve keşif heyetinin atış menzilinden uzaklaşmaya çalışırken, Sabri Günbegi'nin kendisine müdahale etmek isteyen görevlilere, "Yaklaşmayın sizi öldürürüm" diyerek ateş etmeye devam ettiğine değinilen iddianamede, olay yerinde Halil Günbegi ile diğer okulları Celal ve İbrahim'in direnmeye başlayıp taş atarak Celal Günbegi ile jandarmaları darbettiği kaydedildi. Olayla ilgili ifadesine başvurulan Halil Günbegi, su istemesinin ateş açması için oğluna şifre verdiği yönündeki iddianın doğru olmadığını ileri sürerek, "Oğlum evde uyuyordu, onu uyandırıp su istemek için bağırdım" diyerek kendini savundu. Tüfekle ateş açan Sabri Günbegi ise "Uykudan yeni uyanmıştım, sesler geliyordu, yeni uyanmanın verdiği etkiyle ateş ettim" dedi.Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.İKİNCİ KEZ KEŞFE GİDİLDİ, KIRMIZI IŞIKTA VURULDU

Bu olayın ardından Celal Günbegi, Eyyübiye İlçe Kaymakamlığı'nın talebi üzerine 12 Ekim tarihinde yeniden keşfe gitti. Günbegi, keşif sonrası Sırrın Mahallesi'nde, otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Bu olayla ilgili olarak adli soruşturma ise halen devam ediyor.


Son dakika haberi | Mera kavgasında; 'Sabri su' saldırı şifresi oldu
Son dakika haberi | Mera kavgasında; 'Sabri su' saldırı şifresi oldu
Son dakika haberi | Mera kavgasında; 'Sabri su' saldırı şifresi oldu
Son dakika haberi | Mera kavgasında; 'Sabri su' saldırı şifresi oldu
Son dakika haberi | Mera kavgasında; 'Sabri su' saldırı şifresi oldu

İddianame, Jandarma, Eyyübiye, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Mera kavgasında; 'Sabri su' saldırı şifresi oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı Son Dakika! Dağlık Karabağ'da Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevlerine ilişkin mutabakat imzalandı Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı Kadıköy'de 15 yıl sonra Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesildi Bülent Ersoy, kürklerini kabul etmeyen ÇYDD'yi vasiyetinden çıkardı Doğal gazda yıl sonuna kadar zam olmayacak Çukur'un 106. bölümünden ilk sahne yayınlandı! Selim Koçavalı öldü mü?
Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu Arsenal maçında kafatası kırılan Raul Jimenez ameliyat oldu         
10:54
Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı Paranoid şizofreni hastası olan baba 'şeytan' olduğunu düşündüğü 11 aylık bebeğini nehre attı         
10:41
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı         
10:37
21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı 21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı         
10:30
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yapan 2 hırsız tutuklandı Adana'da 1 lira 75 kuruşluk kapkaç yapan 2 hırsız tutuklandı         
09:52
İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak İlk aşılar 11 Aralık'ta uygulanacak, ilk iki doz aşıyı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak         
09:39
Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam Paula Dapena isimli kadın futbolcu, Maradona'yı anmayı reddetti: İstismarcı ve tecavüzcüye saygı duymam         
08:45
Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı Edirneliler kar yağışını müzik eşliğinde böyle kutladı         
07:52
Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis bakını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi Kısıtlamalara rağmen parti yapan gruba polis bakını! 40 kişiye 120 bin TL ceza kesildi         
04:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kısa çalışma ödeneğinde yeni başvurular bugün başladı         
03:21
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar madde madde sıralandı! İşte o liste         
01:46
Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi Kamu çalışanlarının mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi         
00:43
Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Hafta içi saat 21.00-05.00 arası, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu         
00:09
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış ve kar uyarısı         
19:41
Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı Sabahları sofranızdan eksik etmediğiniz pekmezin lezzeti mağaradan çıkarılan toprakta saklı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 11:11:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Mera kavgasında; 'Sabri su' saldırı şifresi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei