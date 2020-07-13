Son dakika haberi: Meram Belediye Başkanı Kavuş çocuklara eşlik etti - Son Dakika

Son dakika haberi: Meram Belediye Başkanı Kavuş çocuklara eşlik etti

Son dakika haberleri: Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bir hafta boyunca 0-14 yaş çocuklara ücretsiz hizmet veren 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nın son gününde çocuklara eşlik etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bir hafta boyunca 0-14 yaş çocuklara ücretsiz hizmet veren 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nın son gününde çocuklara eşlik etti.

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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çocuklar ile parkı gezen Kavuş'un, parkın minik misafirleri ve ailelerine dondurma ikramında bulunduğu belirtildi.

Parkın, hafta boyunca çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gördüğünü aktaran Kavuş, parkı, bir hafta içinde yaklaşık 6 bin kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

Amaçlarının, parkı hiç görmeyen çocukların görmesini, daha önce gezmiş olanların da bir kez daha gezebilmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Kavuş, şunları kaydetti:

"Parkımız, onlara şanlı tarihimizi ve tarihi kahramanlarımızı, ecdadımızdan emanet aldığımız sanat ve kültür eserlerimizi bir belgeseli televizyondan izler gibi değil de, içinde adeta yaşar gibi anlatan bir yapı. Mesela parkımızda bulunan minyatür eserler arasında bulunan Ayasofya'yı görüp incelemiş, oradaki tabeladan ya da yanındaki büyüğünden bilgisini almış bir çocuğun Ayasofya'nın zincirlerinden kurtulup yeniden camiye dönüştürülmesi ile ilgili bir haberde kafasında oluşan algıyla, Ayasofya'yı hiç görmemiş bir çocuğun algısı asla bir olamaz. Tüm bunların ışığında yanlarına çocuklarını da alıp gerek son bir haftada gerekse bugüne kadar misafirimiz olarak tarih bilinci içinde büyüyen bir nesil için gayret gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Mustafa Kavuş, Ayasofya, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Meram Belediye Başkanı Kavuş çocuklara eşlik etti - Son Dakika
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