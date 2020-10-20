Konya'nın Meram ilçesinde, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Meram Kaymakamı Resul Çelik, İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda ilçe merkezinde Kovid-19 denetimine katıldı. Toplu taşıma araçlarında vatandaşlarla görüşen Çelik, salgına karşı mücadele konusunda bilgilendirmede bulundu.
Kovid-19 salgınının etkisiz hale getirilmesi için tedbirlere uyulması gerektiğine dikkati çeken Çelik, vatandaşlardan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymasını istedi.
Araç sürücülerini de uyaran Çelik, denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Meram'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika