Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen 70. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Sergisi açıldı. Şehit Polis Memuru Battal Yıldız'ın adının verildiği sergide konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Sergilenen eşyalardan ziyade şehitlerin asıl emaneti bizler için onların anne babaları, eşleri ve çocuklarıdır" dedi.

Meram Belediyesi, tarafından düzenlenen 70. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Şehit Polis Memuru Battal Yıldız'ın adının verildiği sergi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenirken açılış programına 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Fidan Yüksel, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdussettar Yarar, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Turgut Özal'dan Seyit Onbaşı'ya, Süleyman Demirel'den Savcı Mehmet Selim Kiraz'a, Muhsin Yazıcıoğlu'dan Fethi Sekin'e kadar bir çok devlet büyüğü ve vatan şehidinin eşyalarının sergilendiği organizasyonda duygu dolu anlar yaşandı. Sergiye eşinin adı verilen Emine Yıldız, Şehit Polis Memuru Battal Yıldız ile ilgili anılarını paylaşırken, salondakiler gözyaşlarına hakim olamadı.

"Hem duygulandık hem de gurur duyduk"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı gururlu olduklarını ifade ederek, "Bu vatan için canını siper eden şehitlerimiz ve yine devletimiz için görev yapmış büyüklerimizin anılarını yaşatmak üzere bugün Şehit Polis Memuru Battal Yıldız'ın adını verdiğimiz sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Sergiyi gezerken ne kadar duygulandıysak bir o kadar da gurur duyduk. Burada sergilenen eşyalardan ziyade şehitlerin asıl emaneti bizler için onların anne babaları, eşleri ve çocuklarıdır. Ülkelerin birliğini ve bütünlüğünü sağlamak, devletlerin ne kadar güçlü ve kudretli olduğunun bir anlamda göstergesidir. Vatanı için canını feda eden yiğit kahramanlar, her zaman vardı, var olmaya devam edecektir. Dün Seyit Onbaşı, bugün polis memurumuz Battal Yıldız ve nice şehitlerimiz. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Vatanımız var olsun, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar şehit ve devlet büyüklerinin emanetlerinin sergilendiği sergi alanını gezdi. Sergi bir hafta boyunca misafirlerini ağırlayacak. - KONYA