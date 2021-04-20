Son dakika haberi: "Merdiven altı üretilen spunbond kumaş maskelerden uzak durun" - Son Dakika

Son dakika haberi: "Merdiven altı üretilen spunbond kumaş maskelerden uzak durun"

20.04.2021 10:00
Son dakika haberi:

Son dakika haberler... A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Mask'ın Kurucusu Uğur Akkuş, meltblown kumaştan üretilen maskelerin kullanılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Mask'ın Kurucusu Uğur Akkuş, meltblown kumaştan üretilen maskelerin kullanılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Merdiven altı spunbond kumaştan üretilen maskelerin mikrop yaydığını belirten Akkuş, tanesi 10 kuruştan satılan bu maskelerin, virüsten korumak yerine virüsü hızla yaydığını belirtti.

Merdiven altı üretilen, spunbond kumaş maskelerle ilgili önemli uyarı A&S Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Mask'ın Kurucusu Uğur Akkuş'tan geldi. Tanesi 10 kuruştan satılan maskelerle ilgili vatandaşları uyaran Akkuş, bu maskelerin mikrop yaydığını belirterek, sağlık için dikkat edilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Piyasada hemen hemen her yerde bulunan maskeler ile ilgili Akkuş, "Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı ve halen vakaların artarak devam ettiği bu dönemde, vatandaşımızın dikkat etmesi gereken en önemli konulardan biri kullandığı maskelerdir. Koltukların arasına dikilen iç malzeme olarak kullanılan spunbond kumaşlardan üretilen maskeler ne yazık ki her yerde satılmakta. Bu maskeler virüsten korunmak yerine maalesef virüsü hızla yayıyor. Sağlık Bakanlığı'na konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri daha önce yaptık. USHAŞ ve DMO'ya da bu konuyla alakalı araştırma yapmalarını belirttik. Vatandaşımızın da bu konuya hassasiyet göstermesini temenni ediyoruz" dedi.

Akkuş, şirket olarak dünyanın 16 ülkesine maske ihracatı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Meltblown kumaştan üretilen maskeleri Avrupa ve ABD'ye ihraç ettiklerini belirten Akkuş, "Meltblown kumaştan üretilen maskeler, mikrobun geçiş yapmasına engel oluyor. Filtreleme özelliği olan bu kumaştan elde edilen maskeler, el değmeden üretilerek, virüse karşı yüzde 90'a yakın bir oranda koruma sağlıyor. Avrupa'da İngiltere'nin kabul ettiği Type R I ve Type R II testlerinden başarıyla geçtik ve ABD'nin FDA onayı aldık. Çevre testleri, geçirmezlik testlerinden başarıyla geçerek ISO ve CE belgelerini aldık. Zaten bizim maskelerimizi hem elinize aldığınızda hem de taktığınızda büyük farkı görürsünüz. Ama maalesef biz bu konunun önemini insanlarımıza anlatamıyoruz. 1 yıldan beri merdiven altı maske üretimine dikkat edilmesi için mücadele veriyoruz. 50'şer maskelik kutular 10 TL'den satılıyor, insanlarımız da fiyatı ucuz olduğu için onları almayı tercih ediyor. İnsanlarımızın sağlığı açısından bu konuyla alakalı tedbirler alınmasını gönülden istiyorum" şeklinde konuştu.

Maske fiyatlarını düşürmediklerini ve bu fiyatlarla yurt dışına ihracat yaptıklarını dile getiren Akkuş, "Global Mask ile meltblown kumaştan ürettiğimiz maskeleri yurt dışına ihraç ediyoruz. Çünkü filtrelizasyon özelliğine sahip kumaştan üretim yapıyoruz. Spunbond kumaştan, merdiven altı üretilen maskeler ise sadece yurt içinde satılabiliyor. Sebebi ise bizim geçtiğimiz testlerden geçemeyip, sahip olduğumuz belgeleri alamaması. Maskelerin kumaşına dikkat edilmesi gerekir" açıklamasında bulundu.

"Maske alırken Sağlık Bakanlığı'ndan ÜTS kaydı olan ürünleri satın alın"

Sağlık Bakanlığı'nın ÜTS(Ürün Takip Sistemi) kaydıyla ürünlere barkod kodu eklendiğini aktaran Akkuş, bu ürünlerin hepsinin birer ÜTS barkod kodu olduğunu ve vatandaşın barkod kodu olmayan ürünleri almaması gerektiğini vurguladı.

Global Mask'ın sahip olduğu tüm belgelerin görsellerinin maske kutularında yer aldığını dile getiren Akkuş, "ISO, CE, FDA belgelerimiz ile ÜTS barkod kodu kutularımızda mevcut durumda. Vatandaşımız maske alırken ÜTS barkod kodu olup olmamasına dikkat etmeli. Sağlık Bakanlığı kaydı olup olmadığı ya da ISO, CE belgelerine sahip olup olmadığı kutularda bulunuyor. Merdiven altı üretilen maskelerin hiçbirinde bu belgeler bulunmuyor" diyerek uyarılarda bulundu. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Merdiven altı üretilen spunbond kumaş maskelerden uzak durun
Son dakika haberi: Merdiven altı üretilen spunbond kumaş maskelerden uzak durun

Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık Bakanlığı, Uğur Akkuş, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: 'Merdiven altı üretilen spunbond kumaş maskelerden uzak durun' - Son Dakika Ekonomi


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