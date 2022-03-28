Son dakika haberi | Merdivenlerden düşen adam öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Merdivenlerden düşen adam öldü

28.03.2022 16:34

Son dakika haberi... Merdivenlerden düşen adam öldüNİĞDE Niğde'de evinde tek başına yaşayan 61 yaşındaki şahıs, merdivenden düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Merdivenlerden düşen adam öldü

NİĞDE Niğde'de evinde tek başına yaşayan 61 yaşındaki şahıs, merdivenden düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartmanda yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemelerde, 61 yaşındaki S.K. olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. S.K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Merdivenden düşerek öldüğü değerlendirilen S.K.'nın kesin ölüm nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | Merdivenlerden düşen adam öldü
Son dakika haberi | Merdivenlerden düşen adam öldü
Son dakika haberi | Merdivenlerden düşen adam öldü

YORUMLAR
500
Merdivenlerden düşen adam öldü Merdivenlerden düşen adam öldü Niğde'de bir kişi apartman merdivenlerinde ölü bulundu Niğde'de bir kişi apartman merdivenlerinde ölü bulundu Niğde'de karma kitap sergisi açıldı Niğde'de karma kitap sergisi açıldı

112 Acil Çağrı, Niğde, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Merdivenlerden düşen adam öldü - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalmıştı! Sağ bacağı kesilen Mahra hayatını kaybetti
16:53 Adam, alacak verecek meselesi yüzünden karısının gözü önünde öldürüldü
16:48 Avrupalılar, Ukraynalılara gösterdikleri hassasiyeti Suriyelilere gösteremediler!
16:40 Orta Doğu'dan gelen savaşçılar Ukrayna'ya ulaştı! Kamyonetlerin üzerinde yazılan "Z" harfi dikkat çekti
16:29 Zelenski'den yarın sabah Türkiye'de başlayacak müzakere öncesi anayasa değişikliği mesajı!
16:28 Ukraynalı kick boksçu Maksym Kagal Rusya ordusu ile yaşanan çatışmada hayatını kaybetti
16:00 DEVA Partisi'nde istifa depremi! İzmir İl Örgütü'nden ayrılan 38 kişi AK Parti'ye üye oldu
15:46 Bayram öncesinde emeklilerin gözü ikramiye zammında! İşte konuşulan rakamlar
15:40 6 parti lideri, yol haritasını belirledi! Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanmak istiyorlar
15:33 Annesini öldürüp başında sela okumuştu, ifadesi kan dondurdu: O benim annem değil, o Deccal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 17:11:58. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Merdivenlerden düşen adam öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement