Son dakika haberi... Merhum gazeteciler unutulmadı - Son Dakika

Son dakika haberi... Merhum gazeteciler unutulmadı
19.03.2021 16:14
Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'in tanınan ve sevilen gazetecilerinden olan ve Temmuz ayında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden merhum Otağ Fırıncıoğulları ile geçtiğimiz hafta yakalandığı koronavirüs sonucu hayata gözlerini yuman Mustafa Ergin'in hatırına Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nde lokma hayrı düzenlendi.
Balıkesir'in tanınan ve sevilen gazetecilerinden olan ve Temmuz ayında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden merhum Otağ Fırıncıoğulları ile geçtiğimiz hafta yakalandığı koronavirüs sonucu hayata gözlerini yuman Mustafa Ergin'in hatırına Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nde lokma hayrı düzenlendi.
Düzenlenen lokma hayrına Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Ak Parti milletvekillerinden Belgin Uygur ile Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yasin Sağay, Ak Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Feyyaz Çiftçi, Basın İlan Kurumu Müdürü Gökhan Eren, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve Balıkesir'de görev yapan birçok gazeteci de katıldı. - BALIKESİR
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