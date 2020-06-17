Son dakika haberi | Merkel, eyalet başbakanlarıyla Kovid-19 önlemlerini görüştü - Son Dakika

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla yaptığı görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirleri ve bu bağlamdaki normalleşme sürecini ele aldı.

Merkel, Başbakanlıkta düzenlenen görüşmenin ardından Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder ve Hamburg Eyaleti Başbakanı Peter Tschenscher ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 ile mücadelede 1,5 metre sosyal mesafe, hijyen ve belirli alanlarda maske takma kuralları ile temas kısıtlaması gibi tedbirlerin doğru olduğunun görüldüğünü belirten Merkel bunların bundan sonra da sürdürüleceğini ifade etti.

Merkel, "Bunlar birbirimizi korumak için temel önlemlerdir. Aşı veya ilaç bulunmadığı sürece bu salgınla yaşayacağız." şeklinde konuştu.

Mesafe kuralının ihlal edildiği yerlerde vaka sayısının arttığının görüldüğüne işaret eden Merkel, ancak bu bölgelerdeki vaka sayılarının şimdilik kontrol altına alınabildiğini kaydetti.

Bavyera Başbakanı Söder de Almanya'da federal hükümetin eyaletlerle birlikte aldığı önlemlerin doğru olduğunun görüldüğünü belirterek, bu tedbirlerle binlerce ve on binlerce insanın hayatının kurtarıldığını söyledi.

Virüsün hala mevcut olduğunu vurgulayan Söder, bundan sonra da düşüncesiz davranışlardan vazgeçmek ve kurallara uymak gerektiğini bildirdi.

Toplantıda alınan kararları açıklayan Söder yaz tatilinden sonra tüm eyaletlerdeki okullarda ve kreşlerde normale dönülmeye çalışılacağını ifade etti.

Katılanları tespit etme imkanı bulunmayan büyük çaplı etkinliklerin ise ekim sonuna kadar yasaklanması konusunda anlaşma sağlandığını aktaran Söder, bu konuda eyaletler arasındaki uygulamada farklılıklar yaşanabileceğini kaydetti.

Söder, gelecekte sorun yaşamamak için sağlık sisteminin daha da güçlendirilmesini istedi.

Almanya'da mart ayı ortasından itibaren Kovid-19 ile mücadelede alınan sert önlemler mayıs ayı başından itibaren esnetilmeye başlanmıştı.

Vaka sayısı eyaletlerde farklı olduğundan eyalet yönetimleri farklı alanlarda bir dizi normalleşme adımları atmıştı.