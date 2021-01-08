Son dakika haberi | Merkez Bankası, anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açtı.
08.01.2021 10:55
Son dakika haberler... Merkez Bankası, anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açtı.
Merkez Bankası, anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açtı.
Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi | Merkez Bankası, anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni bugün itibarıyla vatandaşın kullanımına açtı. - Son Dakika Ekonomi
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